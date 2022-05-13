İmamoğlu’ndan Nesin Vakfı’na destek ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, izinsiz bağış topladığı iddiasıyla banka hesapları bloke edilen Nesin Vakfı’nı ziyaret etti. İmamoğlu “Hiçbir ayrım yapmadan, eğitim olanağından mahrum kalmış çocuklara sevgi dolu bir yuvada eğitim veriyorlar. Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır” dedi.

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Aziz Nesin'in kurucusu olduğu Nesin Vakfı'nın banka hesapları bir ay önce İstanbul Valiliği tarafından izinsiz bağış toplandığı gerekçesi ile bloke edilmişti. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Ali Nesin “Valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu Vakıf'ta maaşlı çalışan var, okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca… Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir” demişti. Nesin, kararın Çatalca'daki Nesin Vakfı'nın yanına taşınan Rabıta Vakfı ile yaşadıkları sorunlarla bağlantılı olduğunu söylemişti.

“VAKFIN ÖNÜNE KONAN ENGELLER KALDIRILMALI”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da banka hesapları bloke edilen Nesin Vakfı'na destek ziyaretinde bulundu. İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurduğu ziyaretiyle ilgili “Çocukların eğitimi için çok kıymetli çalışmalar yapan Nesin Vakfı'nı ziyaret ettik. Hiçbir ayrım yapmadan, eğitim olanağından mahrum kalmış çocuklara sevgi dolu bir yuvada eğitim veriyorlar. Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır” dedi.

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