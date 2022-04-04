UKOME’deki karar sonrası İmamoğlu’ndan sert tepki: İmza atanları kınıyorum

Hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME’de, İstanbul’da toplu ulaşıma zam teklifi yine reddedildi. İBB Başkanı İmamoğlu, "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum" dedi.

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İBB yönetimi, toplu ulaşım esnafının akaryakıtta yaşanan fahiş artış nedeniyle talep ettiği zammı, olağanüstü toplanan UKOME'nin gündemine sundu.

Hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME'de teklif yine reddedildi.

Esnaf, kararın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel’e tepki gösterdi.

İMAMOĞLU: KINIYORUM

Karar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, mesajında şunları belirtti:

* İETT'yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum.

* Bu noktadan sonra İstanbul'da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır.

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