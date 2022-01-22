İmamoğlu’ndan vatandaşa yağış uyarısı

İstanbul'da yağışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, “Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum” uyarısında bulundu.

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Soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiği İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa önemli bir uyarı geldi.

“ŞU ANA KADAR AKSAKLIK YAŞANMADI”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İBB'nin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan İmamoğlu, “Kar yağışı sebebiyle İBB, ilçe belediyelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız ortak çalışma halinde teyakkuzda, şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı” dedi.

‘BİREYSEL ARAÇLARLA DIŞARI ÇIKMAYIN’ UYARISI

İmamoğlu, “Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum” uyarısında bulundu.

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