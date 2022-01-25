İmamoğlu’ndan yemek açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülenmesinin ardından başlayan tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, şunları belirtti:

* Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama ‘vurun abalıya’ misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor.

“YEMEK MOLAMIN NEDEN GÜNDEM YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞI MALUMDUR”

* 3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

* Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir.

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