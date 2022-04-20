İmamoğlu’nun avukatından açıklama: Hukuk adına bir garabet…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yakın rakibine 13 bin oy fark attığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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SÖZCÜ’ye konuşan ve davada bir an önce karar verilmek istendiğini kaydeden Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, “Sayın başkana ahmak denilmesi ve buna karşı verilen cevaptan ibaret. YSK üyelerine yönelik herhangi bir hakaret yok.

Nitekim YSK üyelerinden 4 kişi de bu olayın muhatabı olmadıklarını gerek mahkemede, gerek YSK sitesine koydukları beyanları ile de ortaya koymuşlardır. Kalan YSK üyelerinin hangi nedenle bu sözü üzerine aldıklarını mahkemece kendilerine sorulmasını istedik. Bunu kabul etmedi mahkeme.

Reddi hakim talebimizi reddederek, bir an önce karara gitmek istiyor. Bu şekilde bir ceza verilmesi, işlenmemiş bir suçtan ceza talep edilmesi hukuk adına bir garabettir. Buna ilişkin detaylı savunmalarımızı yapacağız, itirazlarımızı da ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

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