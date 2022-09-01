İnce’den Erdoğan’a ‘Çapulcu’ tepkisi: Diploması olanlarla sorunun nedir?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Ankara'da seslerini duyurmaya çalışan öğretmenlere yönelik, ‘Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?’ ifadesine tepki gösterdi. Erdoğan’a seslenen İnce, "Diploması olanlarla, öğretmenle, doktorla sorunun nedir?" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Eyy Erdoğan; diploması olanlarla, öğretmenle, doktorla sorunun nedir? Hakkını arayan öğretmene çapulcu denilen bu seviyesizliği, bu karanlık yılları seçimde hep birlikte sona erdireceğiz. #ogretmenlersusmayacak”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin öğretmen atama töreninde Ankara'da eğitimde yaşanan sorunlar üzerine basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenleri için “Türkiye’ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu moykotu, nedir bunlar? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?” ifadelerini kullanmıştı.

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