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İnce’den KPSS paylaşımı: Memleketin başına gelmiş en büyük kötülüksünüz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, KPSS iptaline ilişkin bir paylaşımda bulundu. İnce, paylaşımında, "Siz insanlarımızın emeğine ihanet eden, bu memleketin başına gelmiş en büyük kötülüksünüz" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
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İnce’den KPSS paylaşımı: Memleketin başına gelmiş en büyük kötülüksünüz

İnce’nin paylaşımı ise şöyle:

“KPSS iptal edildi. Bir sınavı bile düzgün yapamayıp gençlerin emeklerini, çalışmalarını heba ettiniz. Bu durum artık beceriksizlikle değil ihanetle açıklanabilir. Siz insanlarımızın emeğine ihanet eden, bu memleketin başına gelmiş en büyük kötülüksünüz.”

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