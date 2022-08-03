Irak’ta 504 köy PKK terörü nedeniyle boşaltıldı

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarında yuvalanan terör örgütü PKK bu bölgede yaşayan başta Hristiyan köyleri olmak üzere tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerel halkı da mağdur etti. Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile paylaştığı rakamlara göre, 1992-2020 yılları arasında 504 köy güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Özgür CEBE

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Türkiye'nin uluslar arası hukuktan doğan angajman kuralları gereği terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmalarını önlemek amacıyla yürüttüğü meşru operasyonlar ve terör örgütünün bu bölgelerde barınma ısrarı, Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı sınır köylerinde de zorunlu bir göçe neden oldu.

Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin Vadisi içindeki Sinaht, Keşan, Perak, Pirbela, Teşta Tak, Şeraniş ile Hakkari Çukurca'nın karşısındaki Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Tirvaniş, Nerveh, Gara, Batufa, Begova, Pirbela, Derkar, Amediye, Kanimasi, Dereluk ve daha iç kesimlerde yer alan Kandil eteklerinde bugüne kadar 504 köyün sınır ötesi operasyonlar ve hava harekatları nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

HUZURSUZLUK VE GÜVENSİZLİK ZORUNLU İSKANA MECBUR ETTİ

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile paylaştığı rakamlara göre, terör örgütü PKK'nın tıpkı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1990'lı yılların başında köylerin güvenlik gerekçesiyle boşaltılmasına neden olduğu gibi Irak'ın kuzeyindeki sınır köylerinde de huzursuzluğa ve güvenlik gerekçesiyle zorunlu göçe neden olduğu ortaya çıktı.

Bu köylerde tarım ve hayvancılığın yaygın olması nedeniyle Bölgesel Kürt Yönetimince zorunlu iskâna tabi tutulan yerel halkın kırsal alandan ilçe ve kasabalara yerleşmek zorunda kaldıkları için tarım ve hayvancılığın tamamen durma noktasına geldiği bildirildi.

HRİSTİYAN KÖYLERİ BOŞALDI KİLİSELERDE İBADET YOK

Uludere sınırındaki Deşta Tak, Şeraniş, Bersiv köyleri ile Zap Vadisi içindeki Tirvaniş köylerindeki Hristiyanlar da terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığı nedeniyle güvenlik nedeniyle köylerine gidemiyor. Bu köylerde yaşayıp da Avrupa'ya göç edenler her yıl paskalya bayramı nedeniyle köylerine gelip buradaki kiliseler ve benzeri ibadethanelerde dini vecibelerini yerine getiremiyor. Asuri ve Süryani köyleri son 40 yıldan bu yana terör örgütü PKK'nın sivil yerel halka en büyük zararı verdiğini belirtiyor.

Silopi sınırındaki Zaho'ya bağlı 20 Hristiyan köyünden 9'unun şu anda güvenlik nedeniyle boşaltıldığı, buradaki operasyonlardan dolayı ev, bağ ve bahçelerin zarar gördüğünü ancak can güvenlikleri olmayan köylüler bölgesel yönetime köye dönüş için başvuru yapsa da ret cevabı alıyor.

504 köyün tamamen boşaltıldığı bildirilirken, PKK işgali altındaki bu bölgelere yapılan Pençe operasyonlarıyla terör örgütünün önemli ölçüde bu bölgelerden temizlendiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

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