İran’dan Türkiye’ye uçuş kararı

Van Valiliği ile İranlı havayolu şirketi yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, İran'dan Van'a haftada 2 gün uçak seferi başlatılacak.

Orhan BOZKURT

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İranlı havayolu şirketi yetkilileri önümüzdeki günlerde Van'da Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir araya gelerek, kent turizmine büyük katkı sunacak Tahran-Van arasındaki seferler için protokol imzalayacak.

“EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SUNUYORLAR”

Vali Mehmet Emin Bilmez, geçtiğimiz yıllarda 500 bin İran'lı turistin Van'a geldiğini hatırlatarak, “İranlı turistler ilimizin ekonomisine büyük katkı sunuyor. Biz Tahran'dan da ilimize turistlerin direk ulaşımının sağlanması için özel bir havayolu şirketiyle görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. İnşallah artık haftada 2 gün seferler başlayacak. İlimize hayırlı olsun” dedi.

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