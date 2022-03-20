‘Irmak HES’e akacak, çiftçi bakacak’

Kayseri'de Devlet Su İşleri'nin su kullanımını yasakladığı çiftçiler isyan etti. Binlerce çiftçinin Zamantı Irmağı'nı kullanarak üretim yaptığını ancak DSİ'nin HES'lerde kullanılacağı gerekçesiyle su kullanımının yasaklandığını belirten çiftçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de Zamantı Irmağı'ndan su kullanarak tarım yapan bölge çiftçileri haciz şokunun ardından bu kez de Irmak suyunun yasaklanmasının şokunu yaşadılar. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile Tomarza ilçesinde DSİ'ye ait Zamantı Irmağı regülatöründe bir araya geldi.

“İCRALIK OLDUK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekilmedik bir metrekare alan kalmasın” sözüne güvenerek, yatırım yaptıklarını ve tarlalarını ektiklerini belirten Tufan Özkan adlı çiftçi, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın ‘Ekilmedik bir metrekare alan kalmasın' dediği için vatandaş da güvendi. Gitti motor aldı, boru aldı, tarla kiraladı, yatırım yaptı. Şimdi deniyor ki, ‘Hayır efendim sulamayacaksın' Niçin? ‘Aşağıda HES'ler yapıldı. HES'lere su yetmezse, biz HES'lerin sahibine tazminat öderiz'

Bizim kadim hakkımız yok mu? Biz bu kadar borçlandık. Buradaki herkes borçlandı. İneğini, danasını satarak, namuslu bir şekilde borçlarını ödüyor. Diğer trilyonerler gibi hiçbirinin borcu affedilmedi. Şimdi biz aralıkta kaldık. Ekecek miyiz, ekmeyecek miyiz? Biz ekmek zorundayız. Bu kez bize 2, 3 katı icra gönderiyorlar. 97 bin, 125 bin lira icra geldi. Devlet bize 97 bin lira versin, biz tüm ekibimizle, ekipmanımızla devlete çalışalım” diye konuştu.

“KANAL İSTANBULU BIRAKSIN SULAMA KANALINA BAKSIN”

Sulama kanalının 50 yıllık olduğunu ve 2006 yılına kadar hiçbir ücret ödemeden Zamantı Irmağı'ndan tarlalarını suladıklarını ifade eden bir başka çiftçi ise ırmaktan su içen hayvanlardan da para alınacağını belirterek, “Kanal İstanbul'u yapacağına buranın sulama kanalını yapsın, o övünüp gezen adam… Buranın kanalını yapsın da millet rahatça tarlasını sulasın” dedi.

Bir başka vatandaş ise ekmediği tarla için su borcu çıkartıldığını belirterek, icralık olmamak için olmayan borcunu ödemek zorunda kaldığını söyledi.

“TARIM KREDİ EN BÜYÜK TEFECİ GİBİ ÇALIŞIYOR”

Develi Köseler Mahallesi Muhtarı Ramazan Denizli'de Tarım Kredi Kooperatifi'nin en büyük tefeciden daha yüksek faizlerle çalıştığını belirterek, “Bir on dönüm yer eksinler, çıkarsınlar para kazansınlar. Eğer yapabiliyorlarsa biz onlara teşekkür edeceğiz.” dedi. DSİ tarafından istenen ücreti de itirazlarının olmadığını ancak önlerine farklı engeller çıkartıldığını belirten Muhtar Denizli, “Biz sana parasını veriyoruz. Niye bir de tapu istiyorsun. Tapu dedemde dedem mezarda, tapuyu alamıyoruz biz”

“BİR KİŞİ FAZLA PARA KAZANACAK DİYE KÖYLÜ MAĞDUR EDİLMİŞ”

Çiftçilere, “Mazeret üretmeyin ekin” diyen AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye seslenen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bir kişi için binlerce kişinin mağdur edildiğini belirterek, “Bir kişi daha çok para kazanacak diye binlerce köylü perişan edilmiş. Sizi aç bırakmışlar. Bu ülkenin elektriğe ihtiyacı varsa gıdaya daha çok ihtiyacı var. ‘Allah'ın suyundan para mı alınır' diyerek iktidar oldunuz. Su akıp gidiyor, şimdi Allah'ın suyun çiftçiye parasıyla da kullandırmıyorsunuz. Parasıyla ektirmiyorsunuz. Bir taraftan da ekin biçin diyorsunuz” diye konuştu.

Arık, konuyu meclis gündemine taşıyacağını ve takipçisi olacağını belirtti.

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