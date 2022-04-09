İş makinesi 50 metreden yuvarlandı
Yol yapım çalışmasında 50 metre yükseklikten dere yatağına devrilen iş makinesinin operatörü Umut Özdemir (41), yaşamını yitirdi.
Giresun’un Doğankent ilçesinde yine bir iş kazası yaşandı. Kaza, ilçenin Çatak köyünde meydana geldi. Karayolları yüklenici firması tarafından bölgede yürütülen yol çalışması sırasında Umut Özdemir’in kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı.
Kazada operatör Özdemir, hayatını kaybetti. Umut Özdemir’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. (DHA)