Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu’nu ziyaret etti
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal Herzog, Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti.
Türkiye’de iki gün sürecek programının ilk gününde Ankara’ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Anıtkabir’i ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
Resmi temaslarının ardından dün İstanbul’a gelen Herzog ve eşi bugün öğle saatlerinde İstanbul Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu’na geldi. Herzog burada İstanbul’daki Yahudi cemaati üyeleriyle bir araya geldi ve sonrasında tarihi yapıda ibadet etti.