IŞİD operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa ve İzmir'de, polis ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda; terör örgütünü destekleyici toplantı, sohbet ve eğitim verdikleri belirtilen 1’i Suriyeli 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir IŞİD'in Türkiye emiri Kasım Güler'in yargılanmasına başlandı