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IŞİD operasyonu: 6 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

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IŞİD operasyonu: 6 yabancı uyrukluya gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. 6 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  (İHA)

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