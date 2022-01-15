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IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sınır dışı edilecek

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sınır dışı edilecek

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD saflarında Suriye’nin Deyrizor kentinde faaliyet gösterdiği belirlenen 6 kişiyi tespit etti.

Savcılığın gözaltı kararının ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 12 Ocak’ta şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Ahmed H. ile oğlu Fadi H., Alef H., İbrahim A., Zahreddin H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sınır dışı edilmesine karar verildi. Şüpheliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. DHA

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