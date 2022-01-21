IŞİD’in keskin nişancısı yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün keskin nişancısı yakalandı.

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Örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen M.İ.Y.; Kırşehir’deki, ikametinde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Emniyette ifadesi alınan M.İ.Y.’in IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına keskin nişancılık yaptığı belirtildi. Örgüt adına infaz yapan ve polis tarafından infaz görüntüleri de bulunan M.İ.Y., emniyetteki ifadesinin ardından Kırşehir’de adli mercilere sevk edildi.