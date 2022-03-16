IŞİD’in ‘savaşçı’ kadrosundaki 3 Suriyeli yakalandı
Osmaniye'de, terör örgütü IŞİD'in sözde 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen 3 Suriye uyruklu, operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Suriye’deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren ve ülkesinde bulunduğu sürede savaşçı olarak görev yapan O.S., A.H. ve Z.E., operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA