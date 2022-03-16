IŞİD’in ‘savaşçı’ kadrosundaki 3 Suriyeli yakalandı

Osmaniye'de, terör örgütü IŞİD'in sözde 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen 3 Suriye uyruklu, operasyonla yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Suriye’deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren ve ülkesinde bulunduğu sürede savaşçı olarak görev yapan O.S., A.H. ve Z.E., operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA

İlginizi Çekebilir İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı