IŞİD’li canlı bomba ve 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'da eylem hazırlığında yakalanan IŞİD'li canlı bomba Süleyman Elhamud ve beraberindeki iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2021 yılında Çorum'da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.
Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem, Enes Elgannem ve canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üç kişi tutuklanarak cezaevine kondu.