İSKİ’den Tekirdağ’daki kirlilik iddialarına açıklama

İSKİ atık su arıtma tesisinden, Tekirdağ’daki Kınıklı Deresi’ne kimyasal deşarj edildiği iddiaları yalanlandı.

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İSKİ'den Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki kirlilik iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Kınıklı Deresi'ne İSKİ tarafından işletilen Silivri Değirmendere Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden kimyasal atıksu deşarj edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Değirmendere Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde evsel atıksularının arıtıldığı ifade edilerek “Dolayısıyla, tesisten kimyasal bir atığın deşarjı mümkün değildir” denildi.

NUMUNE ALINDI, KİMYASALA RASTLANMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İSKİ tarafından atıksu arıtma tesisinden alınan numunelerin analizlerinin sonuçlandığı ve herhangi bir kimyasala rastlanmadığı açıklandı.

Açıklamada “Atıksu arıtma tesisinden arıtılarak deşarj edilen su gözlemlendiğinde dahi haberlerde yer alan görüntülerle bir benzerlik bulunmadığı rahatlıkla fark edilmektedir. Bütün bunlar açıkça göstermektedir ki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü sorumluluğunda olan derede yaşanan kirliliğin İdaremizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun sağlıklı bilgi alması amacıyla saygıyla duyurulur” denildi.

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