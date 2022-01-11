İSKİ’den uyarı: 4 ilçede, 11 saat su kesintisi olacak
İSKİ’den yapılan açıklamaya göre Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 12 Ocak Çarşamba günü saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında11 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, münzevi Terfi Merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER
Su alamayacak bölgeler;
EYÜPSULTAN
Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahallelleri.
BAYRAMPAŞA
Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri.
ESENLER
Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri.
GAZİOSMANPAŞA
Merkez Mahallesi
GÜNGÖREN
Gençosman ve Sanayi Mahalleleri