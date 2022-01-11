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İSKİ’den uyarı: 4 ilçede, 11 saat su kesintisi olacak

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 12 Ocak Çarşamba günü saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında11 saat süreyle su verilemeyecek.

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İSKİ’den uyarı: 4 ilçede, 11 saat su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, münzevi Terfi Merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Su alamayacak bölgeler;

EYÜPSULTAN

Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahallelleri.

BAYRAMPAŞA

Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri.

ESENLER

Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri.

GAZİOSMANPAŞA

Merkez Mahallesi

GÜNGÖREN

Gençosman ve Sanayi Mahalleleri

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