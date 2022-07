İşsiz genç İmamoğlu’na böyle seslendi: Kendi ülkemizde yabancı olduk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih’te esnaf ziyareti sırasında vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan yakındı. 32 yaşındaki bir gencin “Bu ülkenin genciyim, işsizim. Kendi ülkemizde kendi evimizde yabancı olduk, mülteci olduk” sözlerine İmamoğlu “Mutsuz olabilirsin ama umutsuz olma. Güzel olacak her şey, beraber başaracağız” karşılığını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gazhanesi inşaatındaki incelemelerinin ardından Kocamustafapaşa Hacı Kadın Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir kasaba giren İmamoğlu etin kilosunun 160 TL olduğunu gördü ve yüksek bularak şaşırdı. İmamoğlu ile karşılaşan bir fırıncı da ekmek fiyatlarından yakınarak “Belediye olarak ekmek fiyatlarına bir el atsanız çok iyi olur. Size güveniyoruz. Çok sıkıntılar çekiyoruz” dedi.

“BİR ÇUVAL UN 170 TL'DEN 400 TL'YE ÇIKTI”

İmamoğlu'nun “4 lira oldu galiba” demesi üzerine fırıncı ekmeği şu an 5 TL'ye sattıklarını söyleyerek “Zabıta her gün geliyor bize ceza kesiyor. Cumhurbaşkanı çıktı açıklama yaptı. Şimdi zabıtalar her gün ceza kesmeye gönderiliyor. Fırıncılar olarak çok mağduruz. Ekmeği şu an 7 TL'ye satmamız gerekiyor. Bir çuval un, 170 liradan çıkmış 400 liraya. En alt düzeydeki un bu” diye yakındı. İmamoğlu “Zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Fırıncı haklı, vatandaş da haklı” dedi.

“BU FATURALAR NE OLACAK?”

Bir vatandaş da eve gelen faturaların yüksekliğinden şikayet ederek “Bakalım bu faturalarla ne olacak? Oyumuzu size verdik” dedi. İmamoğlu “İnşallah düzelteceğiz. Son kalanı da yollayalım düzelteceğiz inşallah” karşılığını verdi.

“BU ÜLKENİN GENCİYİM, İŞSİZİM”

Bir gencin “Halka hizmet için göreve gelen kişiler halk dışında herkese hizmet ediyorlar. 32 yaşındayım bu ülkenin genciyim, işsizim yıllardır” sözleri İmamoğlu'nun dikkatini çekti. Genç ile bir süre sohbet eden İmamoğlu “O sorununla da ilgilenelim ama söylediğin bu mutsuzluğun, öfken, ya da ekonomik zorlukların hepsinde haklısın. Bu ülkenin bunları hak etmediğini de biliyoruz. Çözümü için uğraşacağız. Mutsuz olabilirsin ama umutsuz olma. Güzel olacak her şey beraber başaracağız” diye konuştu. Genç vatandaş da “Kendi ülkemizde kendi evimizde yabancı olduk, mülteci olduk. Hayat şartları koşullar…” diyerek yaşadığı sorunlara tepkisini dile getirdi.

“ZAMLARA ÇARE BULABİLMEMİZ İÇİN…”

Kocamustafapaşa'nın ardından Karagümrük'e geçen İmamoğlu, Hırka-i Şerif Mahallesi Rendeciler Sokak üzerinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazarda esnafın “Artık başa gel” sözleri ile karşılandı. Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş hastanelerde yaşadığı sorunlardan bahsederek “Benim oğlumun kaburga kemiği kırıldı. Sürekli hastanelerde, oradan oraya sevk ediyorlar. 4 yıldır böyle. Bir randevu bile vermiyor hastane. Bir ilgilenin. 20 yaşında çocuğum, askerliğini bile tecil ettirdi” dedi.

İmamoğlu da “Ablacım şöyle yapalım. Hastane ile ilgili işlerde biz yetkili değiliz ama yardımcı olalım” diyerek ilgili daire başkanına yardımcı olması için talimat verdi. Başka bir vatandaş da “Mahvolduk, geçinemiyoruz” diye şikayet etti. İmamoğlu “Zamlara çare bulabilmemiz için bunları bir an önce yollamamız lazım. Az kaldı” karşılığını verdi.

“Z KUŞAĞI SİZİNLE”

İmamoğlu'nun gezisi sırasında pazardan “Başkanım kurtar bizi başkanım” sesleri yükseldi. Küçük bir kız çocuğu da “Z kuşağı sizinle” diyerek duygularını dile getirdi. Seçimde İzmir'den kendisine oy vermek için İstanbul'a geldiğini söyleyen bir vatandaş da “Cumhurbaşkanı olmanızı istiyoruz” dedi. İmamoğlu da “Güzel olacak her şey. Hepsini kazanacağız. Daha güzel bir Türkiye var edeceğiz hep birlikte” diye konuştu.

