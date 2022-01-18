İstanbul Adliyesi’nde hareketli anlar

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Adliyesi önünde çevik kuvvet ekiplerinin beklediği ve güvenlik amacıyla polis bariyerleriyle çevrili alana girmeye çalışan bir kişi hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Alınan ilk bilgilere göre, şüpheli kişi bariyeri aşarak polise elindeki bıçakla saldırdı.

Saldırıda bir polis bıçakla yaralanırken, saldırgan diğer polisler tarafından bacağından silahla vuruldu.

18 yaşında olduğu belirtilen saldırgana ilk müdahale olay yerinde polisler tarafından yapıldı. Yaralı polis de olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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