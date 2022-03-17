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İstanbul barajlarında son durum sevindirdi

İstanbul'da karların erimeye başlamasıyla barajların doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 85,3 olarak kaydedildi.

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İstanbul barajlarında son durum sevindirdi

İstanbul’da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85,3 olarak ölçüldü. Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü. (İHA)

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