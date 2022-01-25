‘İstanbul Havalimanı AKP’dir, Atatürk Havalimanı ise Cumhuriyet gibidir’

İstanbul Havalimanı’nın kar yağışının etkisiyle dün gece kullanılamaz hale gelmesini eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İstanbul Havalimanı AKP'dir. Şatafatlıdır, yaldızlıdır, varaklıdır, gürültülüdür, en büyük olduğu iddiasındadır ama kriz anlarında işlevsizdir. Atatürk Havalimanı ise Cumhuriyet gibidir. Paramparça edilmiş, yağmalanmış, terk edilmiştir ama başı sıkışan ona sarılır, en zor anlarda bile işlevseldir” dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kar fırtınasından olumsuz etkilenen yerlerin başında gelen İstanbul Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin açıklamalar yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“ŞİMDİ KİMİN NEYİ KISKANDIĞINI GÖRÜYORUZ”

*Kar yağıyor, Ankara-İstanbul arasındaki tüm yolları kapat, İran gaz vermiyor fabrikaları kapat, borsa düşüyor borsayı kapat, döviz yükseliyor döviz gişelerini kapat, hava bozdu İstanbul Havalimanı'nı kapat…

*Bilim insanları ve uzmanlar, İstanbul'daki 3. havalimanının konumu hakkında çok uyarılarda bulunmuştu. Bu havalimanının sert rüzgarlara, aşırı hava olaylarına çok açık bir yerde olduğunu ve uzunca bir süre kapalı kalabileceğini söylemişlerdi.

*Peki ne cevap verdiler buna? ‘Almanya bizi kıskanıyor, onun için bunları söyletiyor.' Şimdi kimin neyi kıskandığını görüyoruz. Yaşayarak tecrübe ediyoruz.

“BUNUN ARKASINDA UCUBE TEK KİŞİ REJİMİ VAR”

*Dün 3. havalimanında Türk Hava Yolları'nın kargo deposunun çatısı çöktü. Uçaklar uçmadı. Çok sayıda sefer iptal edildi. Sonunda alan uzunca bir süre kapandı.

*Bugün bile tam açılmış vaziyette değil. Tek pist çalışıyor. Bu ülkede birçok krizi iç içe yaşıyoruz. Bunun arkasında, işi ehline vermeyen Cumhuriyet'in köklü kurumlarını bitiren, ucube tek kişi rejimi var.

“UYARILAR DİKKATE ALINMADI”

*İstanbul Havalimanı'nda karton kutular üzerinde yerde yatmak zorunda kalan, çevre yolunda kucağında bebeğiyle mahsur kalan ailelerimizin görüntüleri hepimizi gerçekten çok üzmüştür. Akıl ve bilimle kavga edilmez.

*İstanbul Havalimanı'nın konumu konusunda birçok uyarı yapılmıştır ama bunların hiçbiri dikkate alınmamıştır.

“BAKANLARI TAŞIYAN SARAYIN UÇAKLARI ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNİYOR”

*Millete geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, yatmadığı hastane, geçmediği tünel için, geçmediği otoyol için para ödetiyorsunuz ama asıl amaç olan etkinliği sağlayamıyorsunuz. Milyarlar yatırılan İstanbul Havaalanı kapatılıyor, bakanları taşıyan sarayın uçakları Atatürk Havalimanı'na iniyor.

*İstanbul Havalimanı AKP’dir. Şatafatlıdır, yaldızlıdır, varaklıdır, gürültülüdür, en büyük olduğu iddiasındadır ama kriz anlarında işlevsizdir. Atatürk Havalimanı ise Cumhuriyet gibidir. Paramparça edilmiş, yağmalanmış, terk edilmiştir ama başı sıkışan ona sarılır, en zor anlarda bile işlevseldir.

SORULARI YANITLADI

Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. “Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadesini kullandı. Bu ifadelere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, çözüm sürecini hatırlatarak tepki gösterdi, ‘Bu ülkeye hayır da gelecekse, kötülük de gelecekse yolu TBMM'den geçer' dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“HERKES CÜMLEYİ DOĞRU OKUMALIDIR”

*Sayın genel başkanımızın söylediği cümleyi herkes doğru okumalıdır. Genel başkanımız bir demokrasi sorunundan bahsetmiştir. Bugün ülkemizin 784 bin kilometrekaresinde en önde gelen sorun demokrasi sorunudur.

*Bugün Diyarbakır'da da demokrasi sorunu vardır, Adana'da da vardır, Kars’ta da vardır, Edirne'de de vardır, Ankara'nın göbeğinde de vardır. Sorunların çözüm adresinin TBMM olduğunun müellifi de genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

*Burada kimse kafaları bulandırmamalıdır. Sorun bugün milletimizin her bir ferdini ezen demokrasi sorunudur. Kimse şu kış gününde buluttan nem kapmasın.

“ATATÜRK HAVALİMANI'NI KAPATANLAR…”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise, “Bir inat uğruna Atatürk Havalimanı’nı kapatanlar milleti İstanbul Havalimanı’nda mahsur bıraktılar!” dedi.

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