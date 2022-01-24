İstanbul Havalimanı yakınlarında mahsur kalan sürücüler yardım bekliyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı yakınlarında mahsur kalan sürücüler saatlerdir yardım bekliyor. Yoğun tipi altında kontak kapatan ve araçlarını terk eden sürücüler donma tehlikesine karşı mücadele veriyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından yol tamamen trafiğe kapatıldı. Çok sayıda sürücü yolda kaldı.

“SAATLERDİR YARDIM GELMEDİ”

Saatlerdir Kuzey Marmara Otoyolu’nda bekleyen bir vatandaş SÖZCÜ’ye ulaşarak yaşananları anlattı. Yüzlerce aracın yoğun tipi altında kaldığını, araçların kontak kapatmak zorunda kaldığını ve ilerleyemediğini belirten vatandaş, “Saatlerdir bekliyoruz, yardım gelmedi” dedi.

DONMAYA VE AÇLIĞA KARŞI MÜCADELE

SÖZCÜ’ye konuşan sürücü, aracını terk ettiğini ve bir TIR’ın içindeki ısıtma sisteminden yararlanarak ısınmaya çalıştığını belirtti. Yüzlerce kişinin donma tehlikesiyle, açlık ve susuzlukla mücadele ettiği, saatlerdir bölgeye yardım ulaşmadığı belirtildi.

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