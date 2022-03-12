İstanbul Havalimanı’nda 357 THY seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı 357 seferi daha iptal edildi.

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İstanbul’da üç gündür etkili olan ve bugün de şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi.

Bu sabah saatlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanından 357, Sabiha Gökçen Havalimanından ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyuran THY’nin iptallerine yeni seferler eklendi.

THY’nin şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan iptal ettiği sefer sayısı 484’e ulaştı.

SABİHA GÖKÇEN’DE YENİ UÇUŞ İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptallerinin yapıldığına dikkat çekildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde alınmış olan yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptalleri yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir denildi.

DHA

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