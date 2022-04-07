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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın özellikle Anadolu Yakası'nı etkilemesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı; Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul’da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

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