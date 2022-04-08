İstanbul metrosunda 2,5 milyon yolcuyla rekor kırıldı

İstanbul metrosunda bir günde 2,5 milyon yolcuya ulaşıldı. 2,5 milyonuncu yolcu olan vatandaşa İBB tarafından teşekkür edildi.

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İstanbul metrosunda 2,5 milyon yolcuyla rekor kırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, “1 Nisan Cuma günü 2,5 milyon yolcuyu aşarak tüm zamanların yolcu rekorunu kırdık” denildi.

“HEDEF GÜNDE 3 MİLYON YOLCU”

2,5 milyonuncu yolcu Cüneyt Özdemir'e Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy tarafından tebrik kartı verildi. Metro İstanbul, “Genel Müdürümüz Özgür Soy, 2,5 milyonuncu yolcumuz Cüneyt Özdemir ile bir araya gelerek kendisine teşekkür etti. İlk hedefimiz günde 3 milyon yolcuya ulaşmak” açıklamasında bulundu.