İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 20 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 20 araştırma görevlisi alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi : 22/08/2022
Son Başvuru Tarihi : 05/09/2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 07/09/2022
Giriş Sınavı Tarihi : 09/09/2022
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 12/09/2022