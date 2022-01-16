İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanlığına yeniden Eyüp Aksu seçildi

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olağan genel kurulunda İTEO’nun başkanlığına yeniden Eyüp Aksu seçildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağan genel kurulda yeni başkanını seçti.

SANDIKLAR SAAT 17:00'DE KAPANDI

Gergin başlayan kongrede 5 aday yarıştı. Başkan adayları Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un konuşmalarının ardından taksiciler yeni başkanlarını seçmek için oylarını kullandı. Üyelerin oy kullanma işlemi saat 17:00'de sona erdi.

EYÜP AKSU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Seçimde toplamda 3 bin 345 üye oy kullandı. Sayılan oyların sonucunda Eyüp Aksu, 1846 oyla İTEO başkanlığına yeniden seçilmeyi başardı. Diğer adaylar Yahya Uğur 787 oyla ikinci sıradan gelirken, Yaşar Arabul 547, İrfan Öztürk 119 ve Zeynep Kılıç ise 46 oy aldı.

“ESNAF KAZANDI”

Seçimi yeniden kazanan Eyüp Aksu, “Kaybeden olmadı, kazanan oldu. Esnaf kazandı. Mesleğimiz kazandı” diyerek kendisini destekleyen üyelere teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir Taksici esnaf odası seçiminde gerginlik! Başkana ip attı

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan 'taksi' çıkışı: Bu şehre yakışmıyor