İstanbul Valisi açıkladı: 83 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki Nevruz kutlamaları Yenikapı miting alanında çok sayıda kişinin katılımı ile gerçekleşti. İstanbul Valiliği, Nevruz etkinliğinde 83 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul’daki Nevruz kutlamalarının adresi Yenikapı oldu. Kutlamalara saatler önce Yenikapı'ya çıkan yollar polis tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı.
Yenikapı'daki miting alanına girmek isteyen herkes tek tek arandı. Alanda halaylar, zılgıtlar ve geleneksel kıyafetler eşliğinde şarkılar söylendi, konserler verildi.
Nevruz kutlamasına HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Yeşil ve Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, SODAP Eş Sözcüsü Sevtap Akdağ Karahalı, SYKP Eşbaşkanı Cavit Uğur, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü katıldı.
83 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada bugün Yenikapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinin saat 12.30’da başlayıp 16.30 itibariyle sona erdiği, etkinlikte; 2911 sayılı kanuna muhalefet nedeniyle (1)'i aranan, (83) şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtildi.