İstanbul Valisi’nden hava durumu uyarısı: Yoğun gök gürültülü kar yağışı çok yaklaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışının kente çok yaklaştığını söyledi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kentte beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışının İstanbul’a çok yaklaştığını açıkladı.

“EVLERİNE DÖNMELERİNİ RİCA EDİYORUM”

Yerlikaya, paylaşımında “Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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