İstanbul yol durumu: Hangi yollar kapalı, trafik durumu nasıl?

Türkiye’nin birçok noktasında trafiğin durmasına neden olan kar yağışı etkisini devam ediyor. Uçuşların ertelenmesinin ardından bazı bölgelerde yolların da kapatıldığı duyuruldu. Sürücülerin özel araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşımayı tercih etmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü. İstanbul yol durumu, İBB trafik yoğunluk haritası ile takip edilebiliyor.

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Kar yağışı etkisi altına giren İstanbul’da yol durumu yola çıkanların ve çıkacak olanların merak konusu oldu. Yağışlar nedeniyle birçok yol kullanıma geçici olarak kapatılırken İstanbul’un yollarında doluluk oranı sabah saatlerinde, diğer günlere göre daha daha az araç trafiğine sahne oldu. Köprülerde trafik rahat bir şekilde ilerliyor.

HANGİ YOLLAR KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, yollarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Saat 09.00 itibarıyla karayolları güzergahında kapatılan yolların bazıları şu şekilde;

* Kocaeli – Hendek yolunun 17 ve 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 38. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Sertavul – Mut yolunun 0 ve 4. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Karaman – Sertavulyolunun 38 ve 71. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Seydişehir yolunun 0 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 30. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karapınar yolunun 0 ve 37. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Akören – Akkise yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Bozkır – Akören yolunun 20 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Ladik yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Akseki – Antalya yolunun 0 ve 14. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

İSTANBUL YOL DURUMU: İBB YOĞUNLUK HARİTASI

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle art arda uyarılar geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da trafikte yoğunluk azaldı. İBB trafik veri sistemine göre, saat 09:20 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 42’e seviyesinde bulunuyor.

TIR, OTOBÜS VE KAMYONLARA YASAK GELDİ

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor. Vali Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a giden TIR ve kamyonların kente girişi durdurulduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların da trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini de söyledi. “Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde (OHT) beklemeleri gerekmektedir” dedi.

Kısa bir süre sonra yeni bir açıklama yapan Yerlikaya, “Bir sonraki duyuruya kadar; Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur” uyarısında bulundu.