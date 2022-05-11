İstanbul’da 10 günde yaklaşık 6 bin göçmen yakalandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yapan polis ekipleri 1-10 Mayıs tarihleri arasında 5 bin 968 kişiyi yakaladı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.

Habip ATAM

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Ülke gündeminden düşmeyen “kaçak göçmen” konusunda İstanbul Emniyetinin yoğunlaşan çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda dün ve önceki gün Fatih’te çalışma yaptı.

Asayiş uygulamaları ve halka açık alanlarda yapılan çalışmada; 61 Suriye, 107 Afganistan, 44 Pakistan ve 229 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 441 düzensiz göçmen yakalandı.

5 BİN 968 GÖÇMEN

Polis ekiplerince yapılan son çalışmayla mayıs ayının ilk 10 gününde 2 bin 519’u Afganistan, 880’i Pakistan ve 2 bin 569 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 5 bin 968 düzensiz göçmen yakalanmış oldu.

Muhafaza altına alınan düzensiz göçmenlerin, haklarında deport işlemleri başlatılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildiği öğrenildi.

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