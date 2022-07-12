İstanbul’da 185 konut satılacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da 185 adet konutu açık artırma ile satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstanbul Gaziosmanpaşa ve Sütlüce’de bulunan 185 adet konutun müzayedesi, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece /İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.
Konut sahibi olmak isteyenler, müzayedeye internet üzerinden de katılabilecek.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…