İstanbul’da 20 adet daire satılacak
Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 20 adet daireyi satışa sundu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Dairelerin satış ihaleleri, 18-29 Nisan 2022 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.
Şartnameler, ihale tarihinden bir iş günü öncesine kadar Barbaros Mahallesi Barbaros Cadddesi Büyükemir Plaza No:229/3 Ataşehir/İstanbul adresinden satın alınabilir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…