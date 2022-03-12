İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 84 seviyesinde

Şubat ayının geride kalmasıyla artık havaların ısınması beklenirken kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Yağışlarla birlikte İstanbul barajlardaki doluluk oranı artmaya devam ediyor. Barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 84 seviyesini geçerek son 1 yılın en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

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Şubat ayına kar yağışı ile giren İstanbul, Mart ayına da kar yağışı etkisiyle başlayınca barajlardaki seviyenin yükselmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı.

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 84,01 seviyelerinde seyrediyor. Bu seviye iki ay önce yüzde 55,25, geçen yıl ise yüzde 61,71 idi.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 89,81

Pabuçdere barajı: yüzde 93,53

Sazlıdere barajı: yüzde 56,81

Büyükçekmece barajı: yüzde 82,04

Alibey barajı: yüzde 77,39

Terkos barajı: yüzde 81,17

Kazandere barajı: yüzde 100

Elmalı barajı: yüzde 95

Darlık barajı: yüzde 93,16

Istrancalar barajı: yüzde 99,99