İstanbul’da beklenen kar başladı

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü, Başakşehir ve Küçükçekmece’de lapa lapa yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü'nde lapa lapa yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

KAR HER YERİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Başakşehir ve Küçükçekmece'de de benzer görüntüler yaşandı. Kayaşehir'de lapa lapa yağan kar her yeri beyaza bürüdü.

Yollar da beyaz örtü ile kaplanırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Küçükçekmece'de de başlayan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80’E ÇIKTI

Öte yandan İstanbul’da etkili olmaya başlayan kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu da arttı. İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı. İHA

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