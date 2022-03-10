Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan İstanbul’da kar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde başladı. Kar yağışı sebebiyle birçok önlem alınırken, eğitime de ara verildi. Kente girmek isteyen TIR ve kamyonlar ise Silivri'de durdurularak parklara yönlendirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, erken saatlerde Silivri ve Beylikdüzü’nde etkili olmaya başladı…

Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

KAMYON VE TIR’LARA İSTANBUL’A GİRİŞ YASAĞI

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların İstanbul'a girişine, saat 04.00’ten itibaren izin verilmedi.

Turuncu alarmın verildiği İstanbul'da alınan tedbirler şöyle sıralandı:

*Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. Şehir Hatları'nda Kadıköy-Karaköy, Beşiktaş-Üsküdar gibi ana hatlardaki seferler, gece yarısına kadar devam edecek.

*Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verildi.

Eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi.

*Güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel bugün ve yarın idari izinli sayılacak.

* İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: Bu süreçte zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın trafiğe çıkmaması, uyarı ve yasaklara riayet etmesi, zaruri olarak çıkılması durumunda ise araçlarda kar lastiği kullanılması zorunludur.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara’nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ’ın doğusu ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sabah Trakya ile güneydoğu kesimlerinde, gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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