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İstanbul’da cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.30’dan önce trafik yoğunluğu yüzde 60’ı geçti.

Yayınlanma: 17:49 - 08 Nisan 2022 Güncellenme:
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İstanbul’da cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da haftanın son iş gününde iftar için hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü.

Anadolu yakasında D-100 karayolunda çift yönlü trafik oluşurken, yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

D-100 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, yoğunluk ise yüzde 62 olarak ölçüldü. (İHA)

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