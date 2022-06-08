İstanbul’da denizden çıkarılanlar şaşırttı: Çeşitli büyüler yapıp atıyorlar…

Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkarılan birbirinden ilginç atıklar sergilendi. Kurusıkı olduğu belirtilen kalaşnikof silahtan motosiklete, sazdan kelepçeye kadar farklı farklı objeler dikkat çekti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlattığı Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal farkındalığın önemini vurgulamak amacıyla denizden toplanan atıklar, Eminönü ve Kadıköy İskelelerinde sergilendi.

Marmara Hepimizin adıyla saat 10.00’da başlayan etkinliklerde İBB İSTAÇ Kadıköy’de 3, Eminönü’nde 6 olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşan su altı dip temizleme ekibinin çıkardığı atıklar, etkinlik alanında sergilendi.

Denizden kurusıkı olduğu belirtilen kalaşnikof, darbeli matkap, cam şişeler, motosiklet, bisiklet, tabanca, kelepçe, dizüstü bilgisayar, cep telefonları, saz ve yangın tüpü gibi çok sayıda obje çıktı.

“İNSAN ELİYLE ATILMIŞ ÇÖPLERİ ÇIKARTIYORUZ”

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, şöyle konuştu:

*Gördüğünüz gibi denizden aklınıza gelebilecek her şey çıkıyor. Bugün üzüntüyle gördük ki bir sürü şişe var. Şişelerin içerisinde de maalesef balıklar var.

*Küçükken girmişler, büyümüşler ve çıkaramıyoruz. Şimdi onlara zarar vermeden şişeleri kırıp çıkarıyoruz.

*Biz de insanların farkındalığını arttırmak için ciddi bir etkinlik içerisindeyiz. Burada görmüş olduğunuz etkinlik de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın önderliğinde Marmara Belediyeler Birliğinin organizasyonunda İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi işbirliğinde yapmış olduğumuz bir etkinlik.

*Hem Eminönü’nde hem de Kadıköy’de iki ayrı noktada dalgıçlar dalarak denizin altına girerek insan eliyle atılmış olan çöpleri çıkarıyoruz.

“BÜYÜ YAPIP DENİZE ATIYORLAR”

İBB İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, şöyle konuştu:

*Denizin dibinde görmüş olduğumuz şeyler maalesef kazayla düşmüş birkaç şey var. Diğerleri bilerek atılmış. Bu denizlere sahip çıkmazsak gelecekte de onlar bize sahip çıkmaz. Halkımızdan rica ediyorum. Denizlerimi çöpe atmasınlar. Gerçekten çok fazla var.

*Biz bunları çıkarabildik. İnsan eliyle toplanmayla bitmez. En güzeli hiç atmamak. O yüzden tüm halkımızın duyarlı olmasını istiyoruz.

*Cep telefonundan tutun da kredi kartına kadar her şey çıkabiliyor. En ilginci büyüler oluyor. Çeşitli büyüler yapıp denize atıyorlar. Biz de onları bulup çıkartıyoruz. Klozet kapağı, palet, şemsiye ne isterseniz var. Tam bir bit pazarı halinde.

Kadıköy İskele Meydanı’nda deniz temizleme çalışmalarını izleyen Adem Bolat, “Ben bunları satılıyor zannettim. Soda şişesini geçtim de o sandalye ne? Motorunun ne işi var, yangın tüpü de çıkmış.” diye konuştu. Ayhan Abay “İnsanoğlu düşüncesiz. Bu kadar olmaz. Şişeler, plastik ürünler, bunlar doğanın yok edemediği şeyler. Bize zarar veren her şeyin denize de zarar verdiğini bilmek lazım” dedi. (DHA)

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