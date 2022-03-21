İstanbul’da doktora şiddet! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, dün saat 18.00 sıralarında bir hasta yakını, acil servis önündeki güvenlik şeridini geçmek istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi duruma müdahale etti. Hasta yakını ve güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

DOKTORU DA DARP ETTİ

İddiaya göre, hasta yakını önce güvenlik görevlisi T.Ö.'ye saldırdı. Ardından da acil serviste çalışan Doktor M.S.D.'yi darp etti.

Yaşanan olayın bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, saldırgan M.K.’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında “Kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili yakalanan şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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