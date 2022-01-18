İstanbul’da FETÖ operasyonu

İstanbul’da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 10 şüpheli için gözaltı kararı çıktı.

Habip ATAM

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik yürüttüğü 9 ayrı soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah bir operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ile aktif olarak görev yapan ve kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş öğretmenler ile mühendislerin olduğu10 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi. Sabah 07.30'da başlayan operasyona Özel Harekat polisleri de eşlik etti.