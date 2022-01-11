İstanbul’da film sahnelerini aratmayan taciz kovalamacası…
Ümraniye'de 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişi, kızın babası ve akrabaları tarafından buluşma teklifi edilerek kandırıldı. Buluşma yerinde babası ve akrabalarını gören şüpheli, minibüsle ters yöne girerek kaçtı.
Olay, Ümraniye Birlik Sanayi Sitesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, 13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şüpheliye, kızın telefonundan babası tarafından atılan mesaja inandı.
Şüpheli, buluşma noktasına minibüsle geldiğinde karşısında kızın babası ve akrabaları görünce, kaçmaya çalıştı.
Şüpheli, ters yönde ilerlerken araçlara çarparak sanayi sitesine girdi. Genç kızın akrabalarında bir kişi minibüsün kaputuna tutunarak durdurmaya çalıştı ancak savrulup düştü.
Sanayi sitesinin içerisinde hızla ilerlediği esnada yavaşlayan minibüsün arka camını kıran akrabalarından bir kişi içeri girdi.
Çıkmaz sokağa giren şüpheliyi aracından indirilip darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheliye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)