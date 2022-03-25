İstanbul’da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da IŞİD, El Kaide/HAD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, El Kaide/HAD terör örgütleriyle bağlantılı bazı şüphelileri belirledi. Bunun üzerine TEM ekipleri 9 ilçede operasyon düzenledi. TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de yer aldığı operasyonda 13 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 10 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.

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