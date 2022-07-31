Abone Ol

İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih ilçesinde kamyon kasasından atlayan kaçak göçmenleri yakalamak için yapılan çalışmalarda 132 göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yayınlanma: 09:12 - 31 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 22.45 sıralarında Fatih ilçesi Samatya sahili bölgesinde kamyon kasasından atlayan kaçak göçmenlerin, kaçmaya çalıştığı yönünde bilgi alınması üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı İlginizi Çekebilir Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet istanbul Polis Türkiye