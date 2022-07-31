İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih ilçesinde kamyon kasasından atlayan kaçak göçmenleri yakalamak için yapılan çalışmalarda 132 göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 22.45 sıralarında Fatih ilçesi Samatya sahili bölgesinde kamyon kasasından atlayan kaçak göçmenlerin, kaçmaya çalıştığı yönünde bilgi alınması üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.