İstanbul’da kar alarmı! İmamoğlu’ndan yeni açıklama

İstanbul'da yarın başlaması beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da açıklamalarda bulundu.

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bin personelle İsİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beklenen kar yağışına karşı alınan tedbirleri İstanbullularla paylaşmak için AKOM’da basın toplantısını düzenledi. İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Bugün itibariyle başlaması tahmin edilen kar yağışıyla ilgili bazı bilgilendirmeler yapmak için AKOM’dayız.

*Şu anda kar yağışı İstanbul’un belirli yerlerinde başladığını belirtmek istiyorum.

*Yoğun kar yağışı boyunca Metrobüsün sabaha kadar, metroların 02.00’a kadar, Deniz otobüslerinin sabaha kadar, İETT otobüslerinin ise duruma göre ek seferler yapacağını belirtmek istiyorum.

*2 bin araç, 9 bin 500 personelle kar yağışına karşı hazırız.