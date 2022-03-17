İstanbul’da kar alarmı: Kritik toplantı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Beklenen kar yağışıyla ilgili kurumlar harekete geçti. Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu bir araya geldi.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve AKOM'un tahminlerine göre İstanbul, 18 Mart Cuma sabah saatlerinden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

İstanbul'da Cuma günü karla karışık yağmur, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanağı bekleniyor.

Cumartesi beklenen kar yağışının etkisini daha da arttıracağı, farklı bölgelerde 5-15 cm aralığında kar kalınlıklarının oluşabileceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı belirtiliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreleri fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarlarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

VALİLİKTE HAZIRLIK TOPLANTISI

İstanbul Valiliği'nde de kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle değerlendirme ve hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İstanbul'da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantı, vali Yerlikaya'nın açılış konuşması ile başladı.

VALİ İSTANBULLULARA VE KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Karla mücadele kapsamında 8-12 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalara değinen Yerlikaya,

şöyle konuştu:

*Meteorolojinin uyarıları ışığında Valilik olarak idari tedbirlerimizi aldık ve İstanbullularla paylaştık.

*Yapılan ikinci uyarıda sağanak yoğun kar beklendiğini belirttiler. Tahminler uyarınca biz de hazırlıklarımızı yaptık

*4 günlük büyük karla mücadeleyle ilgili çalışmalarımızda bu şehrin valisi olarak öncelikle İstanbullu hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum.

*Tecrübelerimizden yola çıkarak hava koşullarının çok öncesinden hemşerilerimize kurallara uymayla ilgili uyarılarda bulunduk. Karla mücadeledeki en önemli hazırlığı trafikle ilgili yaptık.

*‘Trafiğe mümkün olduğunca çıkmayın, çıkmanız gerekiyorsa toplu ulaşımı kullanın' dedik. Belediyenin trafik yoğunluğu haritasının yemyeşil olduğunu gördük. Kurallara uyan hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Yerlikaya, karla mücadele çalışmalarında görev alan Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu işleticileri, İBB, AKOM, 39 ilçe belediyeleri, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Kızılay ve AFAD ve bütün kurumlara da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili olarak; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve İstanbul AFAD temsilcileri tarafından değerlendirme ve sunumlar gerçekleştirildi. Toplantı, yapılan istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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