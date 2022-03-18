İstanbul’da kar alarmı! Valilik, İmamoğlu ve Meteoroloji’den art arda hava durumu uyarısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. “İstanbul'da şu anda her şey gayet iyi gidiyor” diyen İmamoğlu, “Yarın gün boyu, belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 19 Mart Cumartesi günü kent için turuncu alarm verdiğini duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde etkisini artırmaya başlayan kar yağışıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) kamuoyuna bilgilendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Bu sene mart ayı, gerçekten son yılların belki de en yağışlı, en fazla kar alan yılını yaşıyor. Dün itibariyle, valiliğimizde yaptığımız toplantı sonrası cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan bir kar yağışının İstanbul’umuzda etkili olacağını ifade etmiştik. Sonrasında Sayın Valimizin bugüne dönük okulları tatil etmesiyle beraber, bugün daha sorunsuz bir gün geçirdik diyebilirim” dedi.

“YARIN GÜN BOYU BELLİ ARALIKLARLA KAR VAR”

“Yarın gün boyu, belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul’da” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* O açıdan yarının tedbirli geçirilmesini, vatandaşlarımız tarafından özellikle yetkililerin, yetkili kurumların, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini diliyoruz. Ve araçla mümkün olduğu kadar çıkmamaları, mümkün olduğu kadar mutlaka toplu taşımanın kullanılması önemli bir husus.

* Çok mecbur kalındığında da çıkılan araçların elbette ki kış koşullarına uygun olmasına dikkat etsinler. Kar yağışının akşamın ilerleyen saatlerine doğru daha etkili olması bekleniyor. İnşallah sağlıkla, huzurla vatandaşlarımızın evine vardığı, bütün görevli arkadaşlarımızın da görevlerini yerine getirdiği bir gün diliyorum.

* Metro seferleri gece ikiye kadar devam edecek. Gün boyu İETT, 39 bin 257 sefer düzenledi. İhtiyaç halinde de belli hatlara, ek seferleri olacak. Tabii yine özellikle metro seferlerimizin de gece 02.00'ye kadar süreceğini tekrar etmiş olayım.

“SİZLERİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİM”

İstanbul genelinde karla mücadele çalışmalarının her alanda devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, İBB depolarında yeterli miktarda tuzun bulunduğunun altını çizdi.

İBB'nin, yaklaşık 9 bin 500 çalışan ve 2000'in üzerinde araç ekipmanıyla sahada var olmaya devam edeceğini belirten İmamoğlu, evsizlere yönelik hizmetlerin de aralıksız devam ettirildiğini kaydetti.

Metrobüs güzergahının sürekli açık olması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran İmamoğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili tedbirlerin de Veterinerlik Müdürlüğü vasıtasıyla sürdüğünü ifade etti.

İBB'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli biçimde çalışmaya devam ettiğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul’da şu anda her şey gayet iyi gidiyor. İlgili tüm kurumların açıklamalarını vatandaşlarımızın takip etmelerini ve ona göre hareket etmelerini de diliyorum.

* İnşallah sıkıntısız bir hafta sonunu geçirip, tahmin ediyorum ki kar yağışını hep birlikte bu sene adına uğurlamış olacağız diye düşünüyorum.

* Yarın yine AKOM’dan bir arada olacağız, birlikte olacağız. Ben, sizleri buradaki arkadaşlarımla bilgilendirmeye devam edeceğim.

VALİLİK DE UYARMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından kent için turuncu alarm verildiğini açıklamıştı. Vali Yerlikaya, paylaşımında şunları belirtmişti:

* Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU ALARM verdi.

* 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

* Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.

MARMARAY VE METRODA SEFERLER UZATILDI

Marmaray tarafından yapılan açıklamada “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir” denildi.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda da “Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın M1, M2, M4, M5, M6 hatlarımıza ek olarak; M3, M7 ve M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda da seferlerimiz 02.00'ye kadar yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Tekirdağ, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklen yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ UYARISI

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

MOTOKURYELERE TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI

Vali Yerlikaya; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmediğini de duyurmuştu.

İstanbul Valisi, “Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar, 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir” demişti.

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