İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da uyarıların ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Arnavutköy'de zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı bölgelerin beyaz örtüyle kaplanmaya başladığı görüldü.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

MGM’nin İstanbul’a yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından kentte okullar tatil edildi.

İstanbul Valiliği, 21 Mart Pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

İMAMOĞLU UYARMIŞTI

İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söylemişti:

* Yeni bir kar yağışı dalgası şehrimizi etkileyecek. Kar yağışı cumartesi günü şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de kar yağışı sürecek.

* Lütfen araçlarınızla trafiğe çıkmamayı, mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmamayı, artı olarak da işinizle ilgili yolculuklarınızı toplu taşımayla yapmanızı sizden rica ediyoruz, istiyoruz.

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